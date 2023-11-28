Врач рассказала, о каких болезнях может сигнализировать второй подбородок Хирург Перушкина: появление второго подбородка может говорить о диабете

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Появление второго подбородка может быть связано как с лишним весом, так и с проблемами в эндокринной системе, рассказала в беседе с aif.ru пластический хирург Василиса Перушкина. По ее словам, жир в области подбородка может накапливаться в том числе из-за заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, таких как сахарный диабет и заболевания щитовидной железы.

Кроме того, как рассказала эксперт, жировые отложения могут появляться из-за неправильного питания и сидячего образа жизни с минимумом физической активности. Также на возникновение второго подбородка могут влиять особенности анатомии, возрастные изменения или нарушение осанки. Так, сутулость способствует развитию этого дефекта даже у стройных людей.

Если врачи не выявили эндокринной природы второго подбородка, то имеет смысл при первых проявлениях избыточных жировых отложений обратить внимание на сбалансированное питание и перейти к более активному образу жизни, посоветовала специалист.

Ранее врач-косметолог Натэла Гришина рассказала, что избавиться от так называемого смартфонного подбородка, который возникает из-за неправильного положения головы при использовании гаджетов, можно при помощи массажа. Специалист подчеркнула, что эта процедура при правильном выполнении полезна для кожи, улучшает кровообращение и питает ткани.