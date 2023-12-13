Врач рассказала, о каких болезнях говорят отеки Врач Табеева: отеки могут свидетельствовать о кардиальных заболеваниях

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Отеки могут свидетельствовать о венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях, предупредила врач-эндокринолог Камиля Табеева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что к вечеру отеки могут усиливаться. На проблемы с сердцем также укажут слабость, тахикардия, одышка даже в период покоя или при незначительной нагрузке.

Наиболее часто отеки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками, — уточнила врач.

Отеки также могут говорить о патологии почек. В такой ситуации они обычно появляются с утра и исчезают к вечеру, но при острых нарушениях работы органа могут сохраняться на весь день. Табеева уточнила, что признаками болезни почек являются бледность и сухость кожи. Кроме того, отеки могут проявиться на фоне нарушений тока лимфы. Они обычно проявляются ближе к вечеру и исчезают к утру или после отдыха.

Отеки являются признаком заболеваний органов пищеварения, например, цирроза печени. При данном заболевании вода задерживается в организме, а сам орган производит недостаточно белка, чтобы удерживать жидкость в кровеносном русле. Проблемы с щитовидной железой также могут сопровождаться отеками, отметила врач.

Косметолог Татьяна Макарова ранее предупредила, что злоупотребление спиртными напитками приводит к возникновению отечности кожи на лице. По ее словам, в результате обезвоживания клеток жидкость скапливается в межклеточном пространстве.