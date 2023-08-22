Врач рассказала о факторах, влияющих на развитие остеопороза Врач Нимаева: остеопороз может развиваться из-за дефицита витамина D

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Риски развития остеопороза повышаются из-за дефицита витамина D с детского возраста, предупредила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарима Нимаева. Специалист пояснила, что прочность костей зависит от многих факторов, в том числе от количества минеральных веществ, таких как соль, кальций, фосфор и магний, пишет «МК в Бурятии».

«Ноги» остеопороза из детства. Нелюбовь к молочным продуктам и дефицит витамина D с детского возраста — путь к переломам в возрасте за 50. <...> В детстве в костях больше органических веществ и воды, с возрастом несколько увеличивается доля минеральных веществ и кость становится хрупче, — пояснила Нимаева.

За гибкость и упругость костей отвечают органические вещества, например, коллаген и оссеин, рассказывает специалист. Эндокринолог уточнила, что при остеопорозе происходят изменения состава костей и нарушения их качества и микроархитектоники.

Остеопороз не болит, пока не случится перелом. Причем перелом — при минимальной травме, с высоты своего роста. Когда шел, упал, очнулся — гипс. Каждый третий человек в возрасте 50 лет и старше может иметь остеопороз. И еще 40% имеют остеопению: предстадию остеопороза, — отметила врач.

Нимаева подчеркнула, что типичными при остеопорозе считаются переломы проксимального отдела бедра, лучевой кости и позвонков. Эндокринолог посоветовала людям старше 50 лет проконсультироваться с лечащим врачом и оценить вместе с ним риски переломов по международному алгоритму.

Диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала пожилым включить в рацион скумбрию. По ее словам, высокое содержание в рыбе витамина D оказывает положительный эффект на иммунную систему и кости, что особенно важно при остеопорозах и других возрастных изменениях.