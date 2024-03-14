Врач рассказала, можно ли вылечить гепатит С Инфекционист Малинникова: гепатит можно вылечить противовирусными препаратами

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Современный уровень медицины и фармацевтики позволяет успешно лечить гепатит С без побочных эффектов, рассказала в беседе с ОТР врач-инфекционист, доктор медицинских наук Елена Малинникова. По ее словам, для лечения применяются комбинации качественных противовирусных препаратов и лекарств, направленных на восстановление функции печени.

Как отметила специалист, при этом будет лучше, если до заражения пациент уже был вакцинирован от других гепатитов, например, А и В. Дело в том, что лечение гепатита С будет проходить длительнее и тяжелее, если человек болеет еще какой-либо вирусной инфекцией, поражающей печень.

Инфекция с другими гепатитами — это уже достаточно тяжелое состояние, которое требует дополнительных препаратов, дополнительного участия врача, наблюдения и так далее, — подчеркнула медик.

Главным коварством гепатита С она назвала бессимптомное течение этой вирусной инфекции, поражающей печень. При отсутствии лечения болезнь может перейти в хроническую форму, которая приведет к раку печени. Чаще всего оно передается с инфицированной кровью, реже — через предметы личной гигиены: бритвы, ножницы, зубные щетки.

Врач отметила, что в группу риска по гепатиту С входят наркозависимые, которые заражаются через общие шприцы, раны, порезы и в результате беспорядочных половых связей. При этом вакцины против этой болезни не существует, поэтому важно соблюдать меры профилактики, регулярно проходить диспансеризацию, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

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