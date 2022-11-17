Врач рассказала, кому противопоказано принимать горячий душ Врач Чернышова посоветовала людям с гипертонией и болями в сердце отказаться от горячего душа

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Горячий душ противопоказан людям с повышенным артериальным давлением и болями в сердце, сообщила в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Также не стоит вставать под горячую воду с высокой температурой, это может только усугубить состояние организма.

При болях в сердце и высоком артериальном давлении тоже не стоит идти под горячую воду, потому что состояние может ухудшиться, — пояснила врач.

Она посоветовала принимать контрастный душ, чередуя горячую воду с водой комнатной температуры. По ее словам, такой душ благоприятно воздействует на организм, мягко укрепляя иммунитет.

Диетолог Людмила Денисенко ранее рассказала, что тыква, хурма и осенние ягоды являются продуктами, которые помогут повысить иммунитет и поддержать хорошее настроение. По ее словам, тыква имеет насыщенный оранжевый цвет. Это говорит о том, что она наполнена антиоксидантами и бета-каротином, преобразующимся в витамин А. Кроме того, врач отметила, что в состав боярышника входит урсоловая кислота. Она оказывает антимикробное и противовоспалительное действие. Также диетолог сообщила о пользе грибов, которые являются отличным источником витамина D. Именно из-за недостатка этого витамина повышается риск заражения вирусными заболеваниями.