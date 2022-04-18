Врач рассказала, кому не стоит пить вино

Людям с сахарным диабетом стоит быть внимательными при употреблении вина, так как если выпить это спиртное натощак, уровень сахара в крови может резко снизиться, что, в свою очередь, может привести к тяжёлой гликемии, заявила врач Линн Постон. По её словам, такое состояние может привести к диабетической коме, выйти из которой может далеко не каждый пациент, сообщает Live 24.

Люди с диабетом должны быть очень осторожны, когда пьют вино. Употребление алкоголя натощак может значительно снизить уровень сахара в крови и привести к тяжёлой гипогликемии, — подчеркнула Постон.

Помимо этого, она порекомендовала не пить спиртное тем людям, которые принимают успокоительные или болеутоляющие препараты. По словам Постон, это связано с тем, что алкоголь, так же как и указанные препараты, замедляет мозговую активность. Она подчеркнула, что вино также противопоказано пациентам, принимающим дисульфирам, — популярный при лечении алкоголизма препарат.

Ранее эксперт по винному рынку, гендиректор Alma Valley Андрей Григорьев заявил, что дагестанские игристые вина являются хорошей альтернативой просекко, они лёгкие, недорогие и свежие. По его словам, одни из лучших винодельческих регионов — это Ростовская область и Ставрополье, города Волгоград и Самара.