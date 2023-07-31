Врач рассказала, кому не стоит делать лазерную эпиляцию Врач Бекоева посоветовала беременным отказаться от лазерной эпиляции

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Отказаться от лазерной эпиляции следует беременным женщинам, а также в первые месяцы лактации, сообщает врач-косметолог Вера Бекоева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что также не стоит идти на процедуру в подростковом возрасте. Из-за нестабильного гормонального фона эпиляция окажется нерезультативной, пояснила врач.

Не имеет смысла делать лазерную эпиляцию беременным женщинам и в первые месяцы периода лактации, а также подросткам — и у тех, и у других очень нестабильный гормональный фон. Результат после сеанса может оказаться отложенным или же будет минимальным, — подчеркнула специалист.

Врач добавила, что процедура противопоказана при инфекционных заболеваниях кожи, наличии кардиостимулятора или нейропротеза для восстановления слуха и при приеме антикоагулянтов. В некоторых случаях эпиляция может оказывать на организм негативный эффект. Так, при тромбофлебите из-за воздействия лазера могут пострадать кожа и сосуды, а влияние на пораженные участки может спровоцировать отрыв тромба. Бекоева уточнила, что среди заболеваний, при которых противопоказана процедура, также находятся эпилепсия, онкология, гипертермия, вирус герпеса в стадии обострения.

Дерматокосметолог Светлана Студеникина ранее посоветовала отказаться от срединных и глубоких пилинговых процедур в летний период. По ее словам, вместо них необходимо перейти исключительно на поверхностные.