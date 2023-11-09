Врач рассказала, кому можно не носить шапку в холодную погоду Врач Бурнацкая: шапку могут не носить люди с развитым волосяным покровом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В холодную погоду шапку могут не носить люди с развитым волосяным покровом, благодаря которому человек меньше замерзает, рассказала врач-терапевт Татьяна Бурнацкая. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что также отказаться от головных уборов осенью и зимой могут те, кто привык так ходить.

Если люди привыкли ходить без шапки, то это должна быть натренированная кожа головы. Это зависит также от волосяного покрова. Если он сильно развит, то этот человек не так сильно ощущает холод, в отличие от тех, у кого короткая стрижка или оголенная определенная часть лица и шеи, — пояснила Бурнацкая.

Реакция на переохлаждение из-за отказа носить шапку может проявиться неприятными ощущениями со стороны шейного отдела, позвоночника, ткани головы и кожных покровов. Это также может привести к сосудистому и венозному спазмам, предупредила врач. Переохлаждение чревато гайморитами, фарингитами, синуситами, отитами и остеохондрозами. Бурнацкая отметила, что позвоночник и уши взаимосвязаны, поэтому лучше не пренебрегать головными уборами осенью и зимой.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее посоветовала стирать шапки зимой как можно чаще, чтобы волосы дополнительно не пачкались. Она напомнила, что на коже головы активно работают сальные и потовые железы, а избыточный себум впитывают как волосы, так и волокна головного убора.