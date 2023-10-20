Врач рассказала, кому больше других угрожает остеопороз Врач Лесняк: риску развития остеопороза подвержены пожилые люди и беременные женщины

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Беременные женщины, люди преклонного возраста с ревматизмом и рядом других заболеваний входят в группу риска возникновения остеопороза, рассказала «Газете.Ru» президент Российской Ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк. Она пояснила, что это болезнь, при которой кости истончаются, теряя свою массу и прочность, и ее развитию способствует дефицит в организме кальция и гормона эстрогена.

Самая большая группа людей с остеопорозом — это женщины старше 50 лет. У них развивается постменопаузальный остеопороз из-за уменьшения выработки женского полового гормона эстрогена, — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, если в период менопаузы женщина проводит заместительную терапию с женским половым гормоном, то изменений в костной ткани не произойдет либо они будут малозаметными.

У молодых женщин остеопороз практически не встречается, так как природа бережет кальций, который понадобится во время беременности, продолжила врач. Однако иногда изменения костной ткани могут возникнуть у молодых женщин на фоне беременности и кормления грудью.

Но тогда мы говорим о том, что у женщины изначально, еще до беременности, скорее всего, был недостаток минералов в организме, — отметила эксперт.

Кроме того, риск развития остеопороза высок у людей с такими заболеваниями, как тиреотоксикоз — повышенная функция щитовидной железы, гиперпаратиреоз паращитовидной железы. Также это могут быть ревматические заболевания, болезни крови и почек. Остеопороз возникает и на фоне хронической обструктивной болезни легких, которой страдают курильщики.

Ранее Ольга Лесняк рассказала, что в ряде случаев остеопороз может возникнуть на фоне приема лекарств, например, глюкокортикоидов, антикоагулянтов и психотропных препаратов. По словам специалиста, часто заболевание провоцирует длительный прием противоэпилептических препаратов и лекарств, используемых для лечения онкологии.