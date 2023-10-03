Врач рассказала, когда заложенность уха становится опасной Врач Харина: долгая заложенность уха может говорить о поражении слухового нерва

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Длительная заложенность уха может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, в частности о поражении слухового нерва, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-отоларинголог Дарья Харина. По ее словам, причиной этого состояния может быть воспаление слуховой трубы или среднего уха из-за переохлаждения.

Как рассказала специалист, если заложенность уха не проходит несколько дней, в течение которых возникают болевые ощущения, можно попробовать разгрузить слуховую трубу с помощью сосудосуживающих капель в нос, а также принять нестероидный противовоспалительный препарат. Однако в ряде случаев лучше не пытаться самостоятельно решить проблему — это чревато ухудшением здоровья.

Когда долго не становится лучше, нужно, чтобы врач посмотрел, потому что это может быть поражение слухового нерва или другая проблема, которая перерастет в гнойные процессы, — предупредила врач.

При этом, по словам специалиста, неприятные ощущения в ушах далеко не всегда являются поводом для паники. Так, заложенность уха может возникнуть после купания, когда вода попадает в наружный слуховой проход. В этом случае достаточно просто попрыгать на одной ноге или промокнуть ухо ватной палочкой. Если причиной заложенности становятся серные пробки, от них можно избавиться на приеме у врача.

Если заложило ухо после самолета, можно сделать пробу Вальсальвы. Зажимаем нос и дуем, как будто бы сморкаемся. Можно ощутить такой щелчок в ухе. Это говорит о том, что слуховая труба открылась, — добавила отоларинголог.

Также Харина предложила применить самомассаж барабанной перепонки. Для этого ладонь нужно плотно прижать к ушной раковине и в течение 30 секунд совершать движения, подобные работе вантузом.

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