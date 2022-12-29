Врач рассказала, когда нельзя измерять давление Иммунолог Ярцева назвала главной ошибкой измерение давления после физической нагрузки

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Измерять давление после физической нагрузки или эмоционального разговора не нужно, это является главной ошибкой, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Специалист объяснила, что если после пробежки или тренировки давление высокое, очевидно, что дело в нагрузке, а не в наличии проблем со здоровьем. Перед тем как измерять давление, врач посоветовала успокоиться или отдохнуть. Иммунолог напомнила, что при использовании электронного тонометра нужно перемерить давление три раза и выбрать среднее значение.

Не надо мерить давление сразу после того, как вы с кем-то эмоционально поговорили или потренировались. Оно естественно будет высоким. Если вы только что пробежали кросс и давление оказалось высоким, очевидно, что дело в нагрузке. Не надо это расценивать как патологию, — объяснила Ярцева.

Перед тем как измерить давление, нужно сесть и расслабиться, сказала врач. Электронным тонометром желательно перемерить давление три раза, как и указано в инструкции. Сначала нужно измерять на одной руке, потом на другой, потом снова поменять и выбрать среднее значение, указала она.

Не надо реагировать сразу на первые значения, потому что электрическая машина может не сразу словить правильное давление, — предупредила врач.

Ранее врач Андрей Тяжельников рассказал, что при скачке давление нужно снизить активность, лечь и обеспечить приток свежего воздуха. Специалист отметил, что скачки давления могут сопровождаться сильным головокружением, одышкой, потливостью, тошнотой, рвотой, головной болью и болями в области сердца. Также может возникнуть пелена перед глазами и мелькание «мушек», добавил он.