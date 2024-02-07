Врач рассказала, какие зимние виды спорта подойдут новичкам Физиотерапевт Мурашкина: новичкам в спорте подойдут коньки или беговые лыжи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коньки или беговые лыжи станут хорошим вариантом для тех, кто только начинает занятия спортом, рассказала в беседе с РИАМО врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина. Также, по ее словам, новичкам подойдут такие виды спорта, как прогулки на снегоступах и зимний бег.

Как пояснила специалист, эти активности дают возможность познакомиться с зимними видами спорта, они развивают силу, выносливость и являются просто хорошим способом с пользой провести время на свежем воздухе. При этом врач предупредила, что занятия зимними видами спорта сопровождаются увеличением потребности человека в энергии и жидкости из-за интенсивных физических нагрузок и низких температур.

Рекомендуется употреблять белки, углеводы и здоровые жиры для обеспечения энергии, а также поддерживать достаточный уровень гидратации посредством употребления воды и других жидкостей, — посоветовала врач.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова назвала ходьбу на лыжах хорошим способом оздоровить позвоночник и выправить осанку. Также, по словам эксперта, при проблемах со спиной помогут йога, пилатес, плавание и лечебная физкультура в виде комплекса, растягивающего и тренирующего соответствующие группы мышц.