Ozon повысил штрафы для продавцов более чем в два раза Mash: Ozon повысил штрафы для продавцов в 2,5 раза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ozon повысил штрафы для продавцов в 2,5 раза, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, за просроченную или отмененную посылку придется заплатить 1,5% от стоимости товара. Кроме того, компания планирует ликвидировать пониженную комиссию на товары от Apple и запретить продавцам торговать навозом, говорится в сообщении.

Mash сообщает, что с 26 октября алгоритмы начнут отслеживать все отмены, сделанные продавцом, если их количество достигает трети от общего числа заказов, то сотрудника отправляют в бан на неделю, за повторный проступок — навсегда, говорится в публикации. Партнеры компании уже высказали свое негодование новой политикой.

По информации канала, санкции к продавцам также будут применяться за ошибки в карточках товаров, а комиссия за продажу товаров от Apple тем временем увеличится с 0,5% до 4-5%. В компании при этом утверждают, что новые правила вводятся ради покупателей и повышения добросовестности продавцов, пишет Mash.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries ввел комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Согласно информации на сайте, ее размер составляет три процента от стоимости покупки. В компании заявили, что покупателя будут уведомлять об этом при оформлении заказа.