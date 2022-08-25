Врач рассказала, какие витамины повышают иммунитет Врач Каплина: витамины D и C помогают поддерживать иммунный ответ

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Повышать иммунитет помогают витамины D, C, E и A, а также такие микроэлементы, как селен, цинк и железо, сообщила гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина. Их недостаток приводит к нарушению работы организма, поэтому в рационе обязательно должны присутствовать питательные вещества, рассказала она в беседе с Pravda.Ru.

Научно доказано, что нехватка витамина D повышает восприимчивость организма к вирусам, а прием витаминных добавок поддерживает работу иммунной системы. Врач напомнила о пользе витамина С, достаточное количество которого позволяет организму быстрее справиться с простудой, а железо входит в состав ферментов, которые необходимы для клеточного иммунитета.

Специалист отметила, что иммунитет возможно укрепить с помощью питания. По ее словам, в ежедневном меню должен присутствовать белок, который содержится, например, в рыбе, курице и орехах. Кроме того, в цитрусовых, помидорах и болгарском перце в большом количестве содержится необходимый для защиты организма витамин С. Также стоит включит в свой рацион пищу, богатую витамином Е (орехи, семена) и цинком (молоко, мясо, цельнозерновые продукты).

Вирусолог и инфекционист Николай Малышев ранее рассказал, как укрепить иммунитет перед осенью. По его словам, осенью уровень иммунитета снижается из-за отсутствия солнца, сырой и прохладной погоды, поэтому еще летом нужно употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов, чтобы организм успел запастись витаминами к приходу холодов.