Врач рассказала, какие продукты могут вызвать сонливость Врач Тананакина: картофель может вызывать сонливость

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Продукты, в которых содержатся углеводы, могут вызывать сонливость, так как из-за них уровень сахара в крови резко повышается, после чего быстро падает, предупредила врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что к ним относятся белый рис, картофель, сладости и белый хлеб.

Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды, — пояснила Тананакина.

Желание спать может появиться из-за употребления продуктов, богатых триптофаном, аминокислотой, которая является предшественником серотонина и участвует в регуляции сна и настроения. Врач напомнила, что это вещество содержат творог, индейка, молоко, орехи и семена. При этом употребление этих продуктов может положительно повлиять на уровень серотонина.

Следует осторожно отнестись и к продуктам, содержащим магний, например, к орехам, шпинату, авокадо, бананам и темному шоколаду. Тананакина отметила, что эти продукты хорошо помогут в борьбе с бессонницей и чувством усталости. Сонливость также может вызывать алкоголь — он помогает быстрее заснуть, но способствует ухудшению качества сна. В связи с этим использовать его в качестве снотворного не следует. Врач предупредила, что реакция на продукты у всех индивидуальная, поэтому некоторые блюда могут по-разному действовать на людей.

Если сонливость после употребления определенных продуктов регулярна и вызывает беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу для оценки общего состояния организма, — заключила эндокринолог.

Сомнолог Павел Кудинов ранее предупредил, что бессонница может возникать на фоне тревожного расстройства или депрессии. По его словам, проблемы могут возникнуть также из-за нарушения гигиены сна.