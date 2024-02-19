Врач рассказала, какие признаки свидетельствуют о дефиците витаминов Врач Киселева: частые простуды могут быть признаком дефицита витаминов

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Частые простудные заболевания могут быть признаком нехватки витамина С, предупредила врач-эндокринолог Елена Киселева. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнула, что судороги и снижение нервной проводимости свидетельствуют о дефиците витамина В1, а появление язвочек на слизистых оболочках, воспалительные процессы на коже и трещины в уголках губ говорят о недостатке витамина В2.

Как уточнила врач, среди неспецифических признаков выделяют слабость, повышенную утомляемость и сухость кожи. Также стоит обратить внимание на дерматиты и бессонницу — они указывают на дефицит витамина В6. При нехватке витамина В12 снижается гемоглобин, немеют конечности и возникает парестезия — ощущение покалывания на коже. Дефицит витамина А сопровождается снижением сумеречного зрения, ломкостью и повышенным выпадением волос.

Недостаток некоторых витаминов и микроэлементов является распространенной проблемой. В связи с этим при любом подозрении лучше проверить их уровень в крови. Киселева посоветовала также контролировать наличие витамина D, железа, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и йода в организме.

Врач-иммунолог Людмила Лапа ранее рассказала, что хорошими источниками железа являются запеченные фрукты — яблоки и бананы. Термическая обработка позволит усвоить необходимый для организма элемент, в то время как от фруктов в сыром виде такого эффекта не будет.