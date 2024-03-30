Врач рассказала, чем опасен дешевый пакетированный чай Врач Помойнецкая предостерегла от употребления орехов и семян с плесенью

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Дешевый пакетированный чай и низкопробный кофе могут быть смертельно опасными, так как они содержат в себе афлатоксины, заявила в своем Telegram-канале врач-гастроэнтеролог, терапевт Ольга Помойнецкая. По ее словам, эти токсины выделяются плесенью, способной образовываться даже на самых полезных продуктах, в том числе на орехах и семенах.

Специалист утверждает, что токсины плесевых грибов крайне негативно влияют на состояние легких и печени. Кроме того, опасность могут представлять афлатоксины — продукты жизнедеятельности плесени, перегружающие иммунную систему человека. Они способны увеличивать степень воспаления в организме, а также запускать онкологические процессы в печени. Отмечается, что афлатоксины могут содержаться не только в продуктах, покрытых плесенью, но и в низкокачественных кофе и какао. Кроме того, отравление афлатоксинами может возникнуть при употреблении залежавшегося сыра и низкопробного пакетированного чая.

Научный обозреватель Николай Гринько ранее заявил, что человечество может лишиться сыра сортов бри и камамбер. По его словам, к такому выводу пришли французские ученые. Специалисты считают, что эти сыры скоро исчезнут, так как под угрозой оказалось существование плесневых грибков, придающих им уникальный вкус.