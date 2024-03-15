Врач рассказала, какие финики считаются «правильными» Гастроэнтеролог Кашух: финики не должны прилипать друг к другу

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Финики считаются «правильными», если они мягкие, слегка глянцевые, однородного цвета, без налета или кристаллов сахара на поверхности и если они не прилипают друг к другу рассказала в беседе с LIFE.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, не стоит покупать склеенные или слишком блестящие финики — скорее всего, их варили в сладком сиропе, чтобы увеличить срок хранения.

А еще финики калорийные — на 100 г плодов приходится порядка 280 ккал. Так что всем, кто следит за весом, можно съедать не более семи—десяти ягод в день в зависимости от их размера, — порекомендовала врач.

Она напомнила, что эти фрукты богаты калием, который помогает организму поддерживать водный баланс, а также нормализует работу сердца и нервной системы. Кроме того, плоды содержат хром и цинк, полезные для иммунитета, и клетчатку, улучшающую пищеварение. Также в финиках содержатся витамины группы В.

При этом финики отличаются высоким гликемическим индексом. Это означает, что после их употребления уровень глюкозы в крови может резко увеличиться. Поэтому финики лучше есть с осторожностью людям, страдающим сахарным диабетом и преддиабетом, предупредила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Константин Иванов рассказал, что употребление фиников снижает уровень «плохого» холестерина в крови. При этом, по словам врача, важно не есть финики в больших количествах, так как они обладают довольно высоким углеводным индексом.