Врач рассказала, какая зараза подстерегает купающихся в пресных водоемах Врач Морозова предупредила о риске заражения «зудом купальщиков» и холерой в пресных водоемах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Купание в пресных водоемах может быть опасно из-за риска заразиться инфекционными заболеваниями или паразитами, рассказала в беседе с РИАМО врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова. По ее словам, пресная вода является отличной средой для размножения возбудителей «зуда купальщиков», холеры и многих других болезней.

Чаще всего можно заразиться различными паразитами. Например, лямблиями, которые могут попасть в организм через зараженную воду, если глотнуть ее во время купания. Также в реках, прудах и озерах могут находиться яйца некоторых паразитов, так как пресная вода служит отличной средой для их размножения, — рассказала Морозова.

Помимо этого, по ее словам, в пресных водоемах можно заразиться педикулезом, так как вши не боятся воды, или церкариозом, известным как «зуд купальщиков», возбудителями которого являются плавающие личинки паразитических плоских червей класса трематод. Кроме того, на берегу и в воде можно столкнуться с ротавирусной инфекцией, лептоспирозом и сальмонеллой, заражение происходит через рану на коже или через рот.

Кроме кишечных инфекций, при глотании воды во время купания есть риск заразиться гепатитом А, холерой и полиомиелитом, добавила врач.

Купаться в пресных водоемах без последствий для здоровья помогут несколько простых правил, отметила медик.

Всегда лучше выбирать водоемы с проточной водой. Старайтесь не глотать воду, ведь именно таким образом в большинстве случаев происходит заражение. Не мойте продукты в открытых водоемах. Принимайте душ после купания в пресных водоемах, — посоветовала Морозова.

Ранее врач-эпидемиолог Владимир Никифоров успокоил россиян в связи с обнаружением холероподобной микрофлоры в реке Темерник в Ростовской области, откуда в другие регионы привозят арбузы. По словам специалиста, бактерии не живут на корке дольше двух часов, а проникнуть внутрь плода просто не могут.