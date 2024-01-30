Врач рассказала, как снизить уровень «плохого» холестерина Врач Тищенко посоветовала отказаться от продуктов с трансжирами

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Чтобы снизить уровень «плохого» холестерина, необходимо отказаться от продуктов с трансжирами, посоветовала врач-нутрициолог Наталья Тищенко. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что часто вредные компоненты есть в выпечке, плавленых сырах, фастфуде, промышленных десертах и соусах. Трансжиры также повышают риски развития инфаркта, сахарного диабета и ожирения.

Как уточнила нутрициолог, стоит регулярно употреблять растительное масло. Оно имеет в составе полезные ненасыщенные жиры, которые способствуют стабилизации холестерина. При этом лучше использовать масла, которые продаются в спрее-дозаторе, чтобы случайно не превысить норму употребления.

При выборе мяса стоит отдать предпочтение диетическим сортам. К ним относятся телятина, индейка, кролик, и курица. Также несколько раз в неделю следует есть рыбу. Тищенко также советует включить в рацион продукты, содержащие клетчатку: овощи, фрукты, ягоды, орехи и цельнозерновые крупы. Нутрициолог отметила, что важно не только нормализовать питание, но и оздоровить образ жизни: отказаться от курения и спиртного, следить за весом.

Врач-диетолог Константин Иванов ранее рассказал, что употребление фиников снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Также, по его словам, этот продукт способствует снижению уровня сахара.