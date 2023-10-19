Врач рассказала, как распознать сердечный кашель Врач Романенко: кашель в положении лежа говорит о проблемах с сердцем

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Кашель, который усиливается при физических нагрузках, а также в положении лежа, может свидетельствовать о проблемах с сердцем, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, такой сердечный кашель может быть как влажным, так и сухим и часто сопровождается отеками.

Чаще всего кашель при сердечной недостаточности возникает в положении лежа или при физической нагрузке. Он может быть как сухим, так и влажным в зависимости от стадии, — пояснила медик.

Романенко добавила, что сердечный кашель развивается при застое крови в малом круге кровообращения. Кроме того, при сердечной недостаточности помимо кашля существуют и другие симптомы заболевания.

Кардиолог Герман Гандельман ранее заявил, что сон в положении сидя является тревожным признаком. По его словам, такая поза характерна для пациентов, страдающих от сердечной недостаточности. Это обусловлено тем, что кровь застаивается в легких человека, что вызывает сильную одышку. Врачи советуют обратиться за помощью к специалисту и сделать эхокардиограмму (ЭКГ).

В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что основными признаками, по которым можно определить сердечную недостаточность, являются излишняя утомляемость, быстрый набор веса, одышка при нагрузке, уменьшение количества мочи, а также пробуждения во сне из-за нехватки воздуха.