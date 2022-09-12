Врач рассказала, как распознать начинающийся инфаркт Врач Романенко: начало инфаркта часто сопровождается острыми болевыми ощущениями

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Инфаркт чаще всего сопровождается острыми и пронзительными болевыми ощущениями, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, чаще всего боль локализуется за грудиной в левой половине грудной клетки, но также может распространиться в левую руку, под лопатку, в челюсть.

Это такая острая, пронзительная боль, которая не дает человеку двигаться, то есть он не может идти, а просто замирает в каком-то положении, — объяснила врач.

По словам эксперта, резкое ухудшение состояния, падение давления, слабость, испарина тоже может быть признаком инфаркта. Романенко рассказала, что в группе риска по возникновению инфаркта находятся люди, страдающие атеросклерозом, гипертонией и сахарным диабетом.

Кардиолог Юрий Серебрянский ранее рассказал, что люди с нарушением свертываемости крови, повышенным содержанием в ней тромбоцитов, а также испытывающие сильный стресс, имеют повышенную вероятность возникновения инсульта. Кроме того, по словам врача, в группе риска находятся люди с избыточной массой тела, так как у них часто повышен холестерин, а также курящие и злоупотребляющие алкоголем. Людям из групп риска специалист порекомендовал отказаться от вредных привычек и контролировать свое здоровье.