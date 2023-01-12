Врач рассказала, как подготовиться к окунанию в прорубь Врач Минина посоветовала пройти медицинский осмотр перед окунанием в прорубь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Окунание в прорубь и моржевание в целом являются хорошими методами оздоровлениями организма, поскольку закаливание активирует и укрепляет иммунитет, рассказала «360» врач-терапевт Ольга Минина. По ее словам, купание в проруби тренирует сосудистые стенки и повышает стрессоустойчивость. Но каждый организм индивидуален, и перед подобными процедурами следует проконсультироваться с врачом, отметила терапевт. Специалист рекомендовала сперва пройти обследование на наличие серьезных заболеваний, а также неврологических и других противопоказаний.

Конечно, в момент обострений хронических и простудных заболеваний окунаться в прорубь тоже нельзя. <...> И нельзя сидеть-сидеть дома или на работе за компьютером, а потом взять и побежать прыгать в прорубь, — предупредила врач.

Чтобы натренировать организм перед окунанием в прорубь, Минина посоветовала начать с выхода на балкон в легкой одежде, а также принимать воздушные холодные ванны. Затем можно переходить к обтираниям снегом, контрастному душу и холодным водным ваннам.

Врач предупредила, что в противном случае есть риск заработать спазмы артерий. Могут возникнуть и другие острые реакции организма, отметила специалист.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, госпитализированный 10 января, заболел еще за неделю перед тем, как попал в больницу. Предположительно, вместо приема лекарств он лечился окунанием в прорубь.