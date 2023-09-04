Врач рассказала, как отличить обычный насморк от гайморита Терапевт Тимощенко назвала длительный насморк и зубную боль симптомами гайморита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными отличиями гайморита от обычного насморка является длительная заложенность носа, а также зубная и головная боли, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, тревожным симптомом зачастую бывает густое зеленоватое отделяемое, с неприятным запахом.

При развитии инфекции, происходит отек слизистой, скопление жидкого экссудата и отек в области верхнечелюстного соустья, что приводит к накоплению отделяемого, его сгущению, присоединению бактериальной инфекции и развитию воспаления слизистой гайморовой пазухи, — объяснила Тимощенко.

Также симптомами гайморита терапевт назвала боль в проекции глаза, отек или покраснение, а также повышение температуры тела.

Как отметила врач, гайморит — это воспаление слизистой гайморовых пазух, причиной которого достаточно часто является инфекция верхних отделов дыхательный путей. По ее словам, гайморовы пазухи представляют собой придаточные пазухи носа, расположенные в проекции верхней челюсти. В норме, в гайморовых пазухах содержится воздух; а слизистая, выстилающая их поверхность достаточно тонкая, объяснила Тимощенко.