Врач рассказала, как не травмировать организм в Великий пост Врач Ионова: во время поста нужно заменить животный белок растительным

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Во время Великого поста строго запрещено употреблять в пищу мясную и молочную пищу, и чтобы резкие изменения в рационе не травмировали организм, необходимо в полной мере заменить животный белок растительным, рассказала в беседе с «Радио 1» врач, эксперт по питанию Лидия Ионова. По ее словам, особенно полезно сочетание злаков и бобовых.

Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки — гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рис, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приеме человек лишен, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что с особой осторожностью необходимо поститься женщинам детородного возраста, у которых возникает риск возникновения дефицита железа. Избежать этой проблемы можно путем употребления соевого творога тофу, богатого белком и железом, либо других соевых продуктов.

Эксперт посоветовала также обратить внимание на растительное масло, которое нужно добавлять в еду в сыром виде. Соблюдать Великий пост не следует беременным женщинам, детям и пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями, резюмировала медик.

Ранее врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов призвал не воспринимать Великий пост как диету, так как это неверно с религиозной точки зрения. Специалист подчеркнул, что при диете человек должен учитывать свои индивидуальные потребности и консультироваться с врачами, в то время как пост имеет четко прописанные ограничения.