Врач рассказала, как метеозависимым пережить «барическую депрессию» Врач Чернышова: метеозависимым нужно отказаться от алкоголя при низком давлении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Метеозависимость чаще всего начинается из-за недостаточной физической активности и хронических заболеваний, в такие дни лучше всего отказаться от утомительных дел и тяжелой пищи, а также стоит чаще выходить на улицу, рассказала NEWS.ru терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, при низком атмосферном давлении следует отказаться от алкоголя, чтобы организм не испытывал дополнительную нагрузку. Ранее синоптики предупредили, что на следующей неделе москвичей ожидает «барическая депрессия», сопровождающаяся резким понижением атмосферного давления и ухудшением погоды.

Если вы знаете о своей метеозависимости и предполагаете, что дни будут непростыми, то лучше не планировать глобальных и слишком утомительных дел, будь то домашние или дачные. Если можно перенести, то лучше это сделать. Но это не значит, что надо весь день лежать в кровати. С утра надо сделать легкую зарядку, разминку, чтобы улучшить кровоснабжение всех органов и тканей. Желательно выйти на улицу, прогуляться, хотя бы постоять около подъезда, подышать свежим воздухом, — сказала Чернышова.

Врач добавила, что метеозависимым нежелательно перегружать себя тяжелой жирной, жареной и копченой пищей. Терапевт посоветовала сделать выбор в пользу рыбы или мяса птицы, а также добавить в рацион побольше овощей.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями в дни повышенной геомагнитной активности необходимо поберечь себя. Он порекомендовал метеозависимым людям избегать физических нагрузок и отказаться от кофе, курения и спиртного.