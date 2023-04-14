Врач рассказала, как без вреда для организма выйти из поста Гастроэнтеролог Евстигнеева посоветовала выходить из поста постепенно

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Из поста следует выходить постепенно, чтобы не нанести вред организму, предупредила врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева. В разговоре с «Москвой 24» она пояснила, что за время поста поджелудочная железа и кишечник отвыкают от белково-жировой нагрузки, в связи с чем возвращаться к привычному рациону лучше с нежирных продуктов.

За время поста наши ферментные системы, в частности поджелудочной железы и кишечника, отвыкли от белково-жировой нагрузки. <...> Начинать выход из поста лучше всего с легкоусвояемых белков. Это может быть нежирная рыба, морепродукты, курица или индейка. Плюс легкий гарнир из крупы или любых овощей, — отметила врач.

По словам специалиста, обильное застолье на Пасху может закончиться для тех, кто ограничивал себя в еде, болевым синдромом и развитием заболеваний ЖКТ, а также осложнением уже существующих болезней. В связи с этим Евстигнеева советует отказаться от салатов с большим содержанием майонеза, таких как оливье. Для праздничного стола после поста подойдут овощные нарезки и блюда, заправленные оливковым маслом, а также продукты, прошедшие щадящую термообработку, например, приготовленные на пару.

Врач отметила, что сложным для переваривания является и творожная пасха, особенно сделанная из жирного творога, сливок или сметаны с добавлением орехов. Гастроэнтеролог пояснила, что пасха особенно опасна для людей с камнями в желчном пузыре.

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