Врач рассказала, что делать в случае теплового удара Врач Исаева посоветовала задрать ноги наверх в случае теплового удара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если человек пострадал от теплового удара, ему нужно перебраться в тень, сесть и по возможности задрать ноги вверх, рассказала терапевт Ольга Исаева. Она также порекомендовала выпить прохладную воду, чтобы улучшить самочувствие, передает РИАМО.

Если это происходит с самим человеком, то, если ему позволяет состояние, он должен отойти в тенек, присесть, можно даже прилечь. Если имеется при себе вода, главное, чтобы не кипяток, — выпить ее. Единственное, если очень плохо, то тут уже надо измерять давление и прочее, — отметила Исаева.

По ее словам, чтобы не упасть в обморок, когда кружится голова, надо задрать ноги повыше, например, положить их на стол. Терапевт добавила, что такой метод помогает даже при низком давлении. Исаева предупредила, что такая ситуация не редкость, если человек находится в душном помещении. Чтобы избежать теплового удара терапевт порекомендовала не выходить на улицу в промежутке с 12:00 до 16:00 часов дня.

Ранее Исаева заявила, что гипертоники находятся в особой группе риска летом, так как им опасно находиться на улице в жаркую погоду из-за повышенного риска инсульта и инфаркта. По ее словам, это также может привести к изменениям в работе мозга и проблемам с кровообращением.