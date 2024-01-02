Врач рассказала, что делать с больным зубом на новогодних каникулах Стоматолог Мелехова призвала отказаться от народных методов лечения зубов

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Зубная боль может настигнуть на новогодних каникулах, однако паниковать не стоит, ведь частные клиники и неотложные центры работают даже в этот период, напомнила врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова в беседе с aif.ru. Чего точно делать не стоит, так это прибегать к народным методам лечения, предупредила специалист. Такими способами можно не только занести инфекцию, но и усилить воспаление.

Если у вас заболел зуб, первое, что надо сделать, — принять обезболивающее. <...> А вот никаких народных средств, например, прикладывание чеснока к больному зубу для вытягивания вредных веществ, использовать нельзя. Во-первых, вы рискуете занести инфекцию, во-вторых, усилите воспаление, так как средство может обладать раздражающим действием и вызывать прилив крови к поврежденной области, — объяснила Мелехова.

Если же возникло жизнеугрожающее состояние, то необходимо вызывать скорую помощь, добавила эксперт. Врачи могут отвезти пациента в отделение челюстно-лицевой хирургии. При этом, если зуб прошел после приема обезболивающего, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик. По словам врача, нужно обратиться к стоматологу уже после каникул.

Ранее врач Лилия Колупанова призвала посвятить новогодние праздники небольшим процедурам у стоматолога. По ее словам, за каникулы можно успеть почистить зубы от налета и зубного камня, а также провести полировку эмали.