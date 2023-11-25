Врач рассказала, что боль в горле может указывать на болезнь другого органа Отоларинголог Марнова: боль в горле может указывать на болезни желудка

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Частая боль в горле, кашель и избыточное образование слизи могут указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), сообщила «Газете.Ru» отоларинголог Светлана Марнова. По ее словам, это хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором в пищевод сбрасывается содержимое желудка, в этом случае могут появиться ощущения, похожие на ЛОР-заболевания.

Лишь 40% пациентов с ГЭРБ жалуются на изжогу, то есть сам пациент чаще всего даже не подозревает, что у него есть проблемы с желудком. Обычно при рефлюксной болезни жалуются на постоянную боль в горле, длительный непроходящий кашель, ощущение комка слизи в носоглотке, какого-то инородного тела, изменение голоса, а также на нарушения глотания, даже приступы удушья, реже — на проблемы с носовым дыханием, — объяснила врач.

Поставить точный диагноз может только отоларинголог, добавила Марнова. Специалист должен провести осмотр гортани и входа в пищевод. На рефлюксную болезнь укажут краснота, отечность и гранулемы (образования на слизистой). Последние могут стать злокачественными и требовать биопсии, резюмировала врач.

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