Врач рассказала, чем промокшие ноги опасны для сердца Врач Фомичева: промокшие ноги могут привести к снижению иммунитета

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Промокшие ноги могут привести к снижению иммунитета, из-за чего существует риск развития болезней сердца, предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что в основе сердечно-сосудистых заболеваний лежат вирусные или бактериальные инфекции.

При переохлаждении может возникнуть снижение иммунитета, при котором в организм попадает та самая инфекция, вследствие чего может развиться, например, инфекционный эндокардит. Это воспалительные заболевания эндокарда с отложением микроорганизмов на клапанах сердца, — пояснила врач.

Также мокрые ноги и трещины на коже являются «входными воротами» для грибковых инфекций, которые могут стать причиной воспалительной реакции миокарда. Фомичева подчеркнула, что переохлаждение может ухудшить состояние при хронической артериальной или венозной недостаточности ног. Кардиолог призвала беречь себя и держать ноги в тепле.

Врач-терапевт Станислав Ионов ранее посоветовал в морозную погоду выбирать свободную верхнюю одежду и хлопковое нательное белье, чтобы не простудиться. При этом лучше отказаться от синтетической одежды, это поможет телу не потеть и не переохлаждаться.