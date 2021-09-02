Врач рассказала, чем отличаются симптомы гриппа и коронавируса

Врач-вакцинолог Рабият Зайниддинова рассказала, по каким симптомам можно различить заражение гриппом от коронавируса. Как сообщила медик «МИР 24», в начале заболевания гриппом у пациента наблюдается более острая симптоматика с высокой температурой, при COVID-19 — симптомы заболевания менее выражены.

Врач объяснила, что при гриппе от момента заражения до появления значимых симптомов, как правило, проходит не более двух-трёх дней. Температура поднимается до 39 градусов, возникает сухой отрывистый кашель, ломота, выраженная светобоязнь и сильнейшая головная боль. При этом коронавирус чаще начинается как обычное ОРВИ, но осложнения от этого вируса намного опаснее.

На сайте Роспотребнадзора представлены цифры — от трёх до четырёх процентов летальности от ковида и 0,1 по гриппу. Они говорят сами за себя. Относительно осложнений — мы только и слышим, что ковид мутировал, даёт большее разнообразие симптомов, различную вариабельность течения, — добавила специалист.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров рассказал, что смешение вирусных инфекций в организме человека, в частности сезонного гриппа и COVID-19, может стать причиной роста летальных случаев. Он призвал активнее вакцинироваться от обоих вирусов.