Врач рассказала, чем опасна передозировка витамина D Врач Махмудова: передозировка витамина D приводит к ослаблению костей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Передозировка витамина D приводит к накоплению в организме лишнего кальция и затем к ослаблению костей, сообщила «Газета.Ru» терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова. Она добавила, что избыток такого витамина также может вызвать повреждение почек и сердца.

Это может привести к ослаблению костей, повреждению почек и сердца. Для взрослых, пожилых и детей от 11 лет вредной считается доза в 100 мкг, или 4 тыс. МЕ витамина в день. Детям от 1 до 10 лет не следует принимать более 50 мкг, или 2 тыс. МЕ в день, — сказала Махмудова.

Врач отметила, что признаки избытка витамина D проявляются слабостью, тошнотой, рвотой и потерей веса. При этом она подчеркнула, что его передозировку от солнца получить невозможно, однако воздействие лучей на открытые участки тела может привести к ожогам и старению кожи.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова заявила, что любое обветривание и морозный воздух быстро сушат кожу рук, поэтому перед выходом на улицу необходимо использовать плотные кремы и надевать перчатки. После каждого мытья рук врач посоветовала мазать руки специальным кремом.

До этого она сообщила, что для поддержания кожи в хорошем состоянии зимой необходим адекватный уровень витамина D, даже если он в норме, необходима поддерживающая дозировка — 800 единиц. Также для здоровья кожи дерматолог посоветовала пить омегу-3.