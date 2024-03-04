Врач рассказала, чем компоты полезнее соков Диетолог Артемьева: компот слабее сока повышает уровень глюкозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гликемическая нагрузка от компота вдвое ниже, чем от соков, рассказала врач-диетолог, генетик Наталья Артемьева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что компот не имеет такого раздражающего воздействия на желудочно-кишечный тракт.

У компота нет такого раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт, как, например, у апельсинового сока. И гликемическая нагрузка от компота ниже практически вдвое. То есть уровень сахара в крови будет повышаться не так резко, — пояснила диетолог.

Кроме того, в компоте содержатся отваренные ягоды и фрукты, которые являются дополнительным источником клетчатки. В соках же таких кусочков ягод и фруктов нет. Артемьева отметила, что полезны и узвары: напитки, приготовленные из сухофруктов. Диетолог добавила, что в процессе термической обработки фрукты и ягоды теряют 90% своих полезных свойств. В связи с этим рекомендуется класть их в компот после закипания воды, чтобы сохранить пользу.

Физиолог Александр Созыкин ранее рассказал, что при производстве растворимого кофе часто используют самое дешевое сырье. По его словам, часто в ход идет некондиция, а то и брак, поэтому регулярное употребление такого напитка может привести к развитию гастрита, язвенных болезней, панкреатита и других патологий.