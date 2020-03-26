https://static.news.ru/photo/03468ce0-6f5c-11ea-bd82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Главный врач подмосковной Ильинской больницы Алексей Живов рассказал, у кого наиболее высокие шансы подхватить коронавирусную инфекцию. По его словам, в особой группе риска — онкобольные и пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями.

Больные, например, онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми имеют риск заражения коронавирусной инфекцией в три раза больше, чем обычные люди, — пояснил он в интервью РИА Новости.

Он отметил, что повышенные риски обязывают таких пациентов продолжать плановое лечение.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек. Только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19 — темпы выявления заражённых ускоряются несколько дней подряд.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович на пресс-конференции в Москве одобрила готовность РФ к эпидемии и заявила, что не видит нужды в жёстком карантине.