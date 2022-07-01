Врач рассказал, стоит ли пользоваться зубочистками Доктор Бергман рассказал об опасности использования зубочисток для десен

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Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман предупредил об опасности использования деревянных зубочисток для чистки зубов. По его словам, их неосторожное использование может послужить причиной развития заболеваний десен.

Зубочистками удобно удалять остатки пищи, застрявшие между зубами. Но американская стоматологическая ассоциация не рекомендует пользоваться зубочистками. Они могут повредить десны или оставить занозу, а если внутрь ранки попадут бактерии, разовьется воспаление, — подчеркнул специалист.

В качестве альтернативы зубочисткам Бергман рекомендует использовать зубную нить, специальные ершики или ирригатор. Последний поможет очистить зубы от грязи с помощью струи воды, и, по его мнению, это наиболее безопасный способ.

Ранее стоматолог Алексей Антипенко назвал виды зубных щеток, вызывающих заболевания десен. Врач уверен, что вред могут нанести как жесткие щетки, так и мягкие, однако наибольшую опасность для десен представляют зубные щетки с натуральными щетинками, поскольку при их повреждении чистка зубов может обернуться стоматитом и другими заболеваниями.