Врач рассказал, станет ли сын Ефремова инвалидом после падения из окна Реабилитолог Комаров заявил, что сын Ефремова может полностью восстановиться после падения из окна

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Сын Михаила Ефремова Николай после падения с третьего этажа может полностью восстановиться, заявил реабилитолог и невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru. По словам врача, для современной медицины такое лечение не проблема, если не было серьезных повреждений внутренних органов, способных привести к инвалидности.

Конечно может полностью восстановиться. Если нет серьезных повреждений внутренних органов: печени, легких, разрыва селезенки, перелом бедра достаточно просто сшивается и заживает, — сообщил Комаров.

Он добавил, что современная ортопедия напоминает автосервис с хорошей заменой узловых деталей. Николай Ефремов, конечно, мог повредить позвоночник, но этом бы стало известно в первую очередь, считает врач.

Главное не повредить головной мозг и внутренние органы, это могло бы нанести непоправимый вред и привести к инвалидности, — резюмировал реабилитолог.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сын Михаила Ефремова Николай после падения находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние артиста оценивается как тяжелое, существует риск смерти. Как пишет канал, 31-летнему актеру были сделали две операции: медики установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии.