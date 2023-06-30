Сын Михаила Ефремова Николай после падения с третьего этажа может полностью восстановиться, заявил реабилитолог и невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru. По словам врача, для современной медицины такое лечение не проблема, если не было серьезных повреждений внутренних органов, способных привести к инвалидности.
Конечно может полностью восстановиться. Если нет серьезных повреждений внутренних органов: печени, легких, разрыва селезенки, перелом бедра достаточно просто сшивается и заживает, — сообщил Комаров.
Он добавил, что современная ортопедия напоминает автосервис с хорошей заменой узловых деталей. Николай Ефремов, конечно, мог повредить позвоночник, но этом бы стало известно в первую очередь, считает врач.
Главное не повредить головной мозг и внутренние органы, это могло бы нанести непоправимый вред и привести к инвалидности, — резюмировал реабилитолог.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сын Михаила Ефремова Николай после падения находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние артиста оценивается как тяжелое, существует риск смерти. Как пишет канал, 31-летнему актеру были сделали две операции: медики установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии.