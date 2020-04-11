Врач рассказал, сколько времени больной COVID-19 остаётся заразным

https://static.news.ru/photo/4c6b9c72-7be5-11ea-a4b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики попытались выяснить, сколько времени переболевший коронавирусом продолжает быть заразным, а значит, опасным для окружающих.

По словам заместителя директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семёнова, перенёсшие COVID-19 выделяют вирус даже спустя месяц после лечения. В большей степени это зависит от состояния, в котором находился каждый конкретный пациент. Больной в тяжёлой форме остаётся заразным в течение пяти недель после исчезновения всех признаков болезни, передаёт РИА Новости.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что промывание носа солевым раствором может быть средством профилактики коронавируса наряду с соблюдением правил гигиены. Как сообщили в Минздраве России, орошение слизистой носа изотоническим раствором хлорида натрия снижает риск заразиться вирусными или бактериальными инфекциями. Однако эта процедура эффективна в сочетании с тщательным мытьём рук, использованием антисептических растворов, ношением защитных масок.