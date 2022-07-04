Врач рассказал, сколько раз в день нужно принимать душ летом Дерматолог Егорова рассказала о правилах принятия душа в летний период

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Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала о правилах приема душа в жаркую погоду. По ее словам, водные процедуры необходимы исключительно для очищения от грязи и пота, в других случаях ими не следует злоупотреблять, передает «Спорт-Экспресс».

Прием душа в первую очередь необходим для удаления грязи, в остальных случаях наша кожа способна естественным способом очищаться, отшелушиваясь. Принимать душ в жару необходимо при одном условии — когда вы действительно вспотели, на коже есть ощущение липкости, а также ощущается резкий запах пота. Если этих пунктов нет, то стоит отказаться от контакта с водой, так как это чревато сухостью кожи, — рассказала специалист.

Кроме того, Егорова подчеркнула, что принятие душа два раза в день также негативно сказывается на состоянии кожи. В том случае, если человек постоянно находится на жаре, ему следует заниматься водными процедурами в вечернее время — таким образом смоются все вредные бактерии, накопленные за день. Врач считает, что принятия душа один раз в день достаточно для очищения тела.

Если вы все же перед выходом из дома с утра принимаете душ, то лучше помыться под горячей водой, но не обжигающей, не допускайте перегрева. После такого душа ваше потоотделение замедлится, так как кожа нагреется, и разница температуры кожи и воздуха на улице не будет резкой, — уточнила она.

Также дерматолог сообщила, что температура воды должна быть комнатной, время принятия душа не должно превышать пяти минут, насухо вытирать кожу ни в коем случае нельзя. Мочалки и скрабы тоже могут негативно сказаться на кожном покрове, поэтому пользоваться ими нужно нечасто, а сами они не должны быть жесткими.

Ранее врач-кардиолог Александр Мясников раскрыл три основных правила при мытье рук. По его словам, особенно важна правильная гигиена в летний период, поскольку руки чаще потеют и их легко испачкать. Необходимо тщательно мыть руки не менее 30 секунд, минимизировать использование санитайзеров, а также перед мытьем снимать с рук аксессуары.