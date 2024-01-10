Врач рассказал, почему возникает синдром белого халата Врач Банный: синдром белого халата может возникнуть у эмоциональных людей

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Синдром белого халата, состояние, при котором может повыситься артериальное давление или возникнуть головная боль при посещении врача, часто возникает у эмоциональных пациентов, которые склонны к страхам и панике, рассказал врач Денис Банный. В беседе с LIFE.ru специалист уточнил, что ятрофобия также возникает при длительном нахождении в стрессе, отсутствии достаточного количества сна и сильных нагрузках на работе.

Чаще всего синдром белого халата развивается у людей с неврастеническим типом характера — очень эмоциональных, тревожных, склонных к панике и страхам. Также ятрофобия бывает у людей, которые долгое время находятся в стрессе, а также у гипертоников, — отметил врач.

Синдрому подвержены люди, которые в детстве пережили неприятный опыт, связанный с нахождением в больнице. При этом во взрослом возрасте человек может не помнить, что с ним произошло, но все равно будет нервничать при виде медицинских работников. Банный отметил, что справиться с ятрофобией можно самостоятельно: для этого нужно заранее приходить на прием, чтобы успеть привыкнуть к новой обстановке. Если же избавиться от синдрома не удается, врач рекомендует посетить психолога.

Психолог Марина Гогуева ранее рассказала, что почти у каждого человека есть психотравма, полученная в связи с проблемами в детстве. По ее словам, она может проявиться во взрослом возрасте, например в виде боязни публичных выступлений или невыполнении поставленных перед собой целей.