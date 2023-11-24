Врач рассказал, почему возникает боль в правом боку Врач Мавричев: боль в правом боку может быть следствием стресса

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Боль в правом боку зачастую связана с нарушением работы желчного пузыря или печени, однако еще одной распространенной причиной дискомфорта в области правого подреберья может быть и стресс, рассказал «Газете.Ru» врач-реабилитолог Николай Мавричев. При этом он уточнил, что психологическое перенапряжение напрямую влияет на функционирование внутренних органов.

Человеческий организм производит 1,5 литра желчи в сутки, которая должна вытекать через желчный пузырь и выбрасываться в тонкий кишечник. Однако на фоне стресса данный процесс нарушается. <...> Желчь задерживается, скапливаясь в кишечнике. В итоге повышается концентрация токсичных веществ, стенки желчного пузыря раздражаются, появляется боль, — пояснил специалист.

Также, по его словам, нарушение сброса желчи является последствием неправильного и нерегулярного питания с обилием фастфуда и ненатуральных компонентов в продуктах. В результате организм перестает нормально вырабатывать ферменты, нарушается обмен веществ, и со временем боль передается в органы, расположенные с правой стороны тела.

Как подчеркнул врач, боль в правом боку так или иначе связана с нарушением функции внутренних органов, поэтому при ее возникновении необходимо обратиться за консультацией к специалисту, чтобы проверить желчный пузырь, печень и желудок.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Родионова предупредила, что опустошение желчного пузыря от накопившейся желчи является опасной процедурой для людей, страдающих желчекаменной болезнью. По ее словам, попытки «гнать желчь» могут привести к серьезным осложнениям, таким как механическая желтуха или острый билиарный панкреатит.