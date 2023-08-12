Инфекционист назвала шаурму самым опасным летним блюдом Инфекционист Горшкова назвала шаурму самым опасным летним блюдом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за жаркой погоды и неправильного хранения шаурма может быстрее портиться, рассказала «Газете.Ru» заведующая гепатологическим отделением КДЦ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, врач-инфекционист Иветта Горшкова. По мнению врача, шаурма опасна в любое время года, если она готовится с нарушением санитарных норм. Но именно в жару мясо, майонез и прочие продукты, из которых создается это блюдо, портятся гораздо быстрее.

Жаркая погода, неправильное хранение, приготовление уже заведомо испорченного продукта с бактериями, нарушения в процессе приготовления блюда, немытые руки повара — все это может привести к тяжелому отравлению, — сказала Горшкова.

Юрист Александр Хаминский ранее рассказал, что случае отравления некачественной шаурмой и при наличии у него чека пострадавший может обратиться в Роспотребнадзор и МВД. Также, по словам юриста, необходимо зафиксировать факт отравления в медучреждении. Юрист посоветовал перед приобретением шаурмы или другого блюда быстрого приготовления осматривать оборудование и помещение, где покупается продукт.

Зампредседателя Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил разработать стандарты приготовления шаурмы, мотивируя это тем, что в отсутствие таких стандартов изготовители добавляют в состав этого блюда «больше вредных продуктов».

До этого сообщалось, что в городе Братске Иркутской области 48 человек отравились шаурмой. Госпитализация потребовалась 11 из них. Региональное управление Роспотребнадзора выявило ряд нарушений в ходе проверки в кафе, где продавалась шаурма. Заведению временно запретили работать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.