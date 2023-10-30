Врач рассказал, почему «осенние» сладости вредны для организма Врач Умнов: печеные яблоки с начинкой поспособствуют набору веса

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Популярные «осенние» сладости, такие как печеные яблоки, тыквенный латте, булочки с корицей и безалкогольный глинтвейн, вредны для организма, предупредил врач-хирург Александр Умнов. В беседе с LIFE.ru специалист уточнил, что печеные яблоки с начинкой являются калорийным блюдом, их частое употребление может привести к набору лишнего веса. Кроме того, они могут повысить выработку соляной кислоты.

Яблоки могут повышать выработку соляной кислоты в желудке, что может вызвать обострение язвы желудка и гастрита. Из-за мочегонного эффекта не рекомендуется употреблять данный продукт людям с мочекаменной болезнью, простатитом и гиперплазией предстательной железы из-за риска развития болевого синдрома, — пояснил врач.

Тыквенный латте представляет опасность из-за большого количества сахара в сиропе. Людям с диабетом стоит отказаться от данного напитка. Умнов отметил, что часто ароматизатор со вкусом тыквы включает сорбат калия, негативно влияющий на микрофлору кишечника. Это чревато расстройствами пищеварения. Кроме того, одна чашка такого латте содержит около 200 ккал.

Булочки с корицей являются источником быстрых углеводов, благодаря им человек легко насыщается, но через некоторое время снова чувствует голод, подчеркнул врач. Из-за этого блюда происходят скачки глюкозы в крови, что повышает риски развития сахарного диабета. Умнов предупредил, что в булочках есть трансжиры, которые откладываются в виде атеросклеротических бляшек. Это, в свою очередь, увеличивает риск инсультов, инфарктов и тромбозов.

Также вреден для организма и безалкогольный глинтвейн, он способствует ожирению и развитию диабета. Кроме того, напиток может вызвать падение артериального давления и обмороки, добавил Умнов.

Невролог Виктория Толмачева ранее посоветовала отказаться от алкоголя, консервированных и колбасных изделий осенью, чтобы снизить риски возникновения головной боли. По ее словам, полностью исключать их из рациона необязательно, но надо употреблять как можно реже.