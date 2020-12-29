Врач рассказал, почему он вместе с коллегами лёг у постели больного

https://static.news.ru/photo/329e4ce6-49f2-11eb-9d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач, запечатлённый на снимке, сделанном в отделении для больных COVID-19, рассказал, что он и его коллеги не спали на полу, а попросту прилегли отдохнуть.

Просто, вымотавшись физически и морально, мы под утро прилегли на холодный пол, потные в этих костюмах, которые не дышат, чтобы как-то ощутить прохладу, чтобы хоть как-то отдохнуть, — отметил медик в беседе с «Газетой.Ru».

Врач также добавил, что ночная смена была незапланированной. Так, одну из пациенток охватила паническая атака — она стала срывать кислородную маску и катетеры.

Фото из COVID-отделения в Сосновом бору Ленинградской области было опубликовано в Сети. На снимке трое врачей лежат на полу возле кровати больного.

Ранее в одном из госпиталей Челябинска медбрат, работающий в «красной зоне», завёл канал в TikTok. Он публикует позитивные ролики о своих трудовых буднях. На канал 23-летнего Амира Даутова подписалось уже более 40 тысяч человек. Людям нравится наблюдать за его работой в госпитале. По его словам, коллеги доброжелательно реагируют на его увлечение и всячески поддерживают. Более того, они принимают участие в съёмках, писал NEWS.ru.