Врач рассказал, отсутствие какого продукта в рационе провоцирует рак Гастроэнтеролог Вялов посоветовал есть овощи, чтобы избежать рака кишечника

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов сообщил в Telegram, что нужно ежедневно употреблять в пищу овощи, чтобы уменьшить вероятность возникновения рака кишечника. По словам специалиста, в рационе обязательно должна присутствовать клетчатка, которая помогает избежать рака кишечника, легких и предстательной железы.

Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остается только клетчатка из растений, — написал Вялов.

По его словам, особенно опасно, когда в рационе преобладает мясо, в том числе приготовленное на гриле, и при этом мало зелени. Вялов также отметил, что риск развития рака повышают постоянные стрессы и привычка долго сидеть на одном месте.

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