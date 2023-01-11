Врач рассказал об особенностях болезни, сразившей Михалкова и Костомарова Пульмонолог Чучалин: пять лет назад Михалков уже перенес тяжелейшую пневмонию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Михалков

Пневмония, предположительно, диагностированная у госпитализированного режиссера Никиты Михалкова, вслед за которым с таким же диагнозом в больнице оказался олимпийский чемпион Роман Костомаров, является заболеванием, которое носит вирусно-бактериальный характер, сообщил «Царьграду» академик РАН, директор Института пульмонологии Александр Чучалин. По словам врача, для разных видов пневмонии характерно наличие не одного, а нескольких возбудителей. Вирусы нарушают иммунную защиту легочной ткани, и так формируется благоприятная среда для активизации бактериальной формы. Чучалин отметил, что пять лет назад Михалков уже перенес тяжелую форму пневмонии.

Я тогда им занимался. Мы его выходили, поставили на ноги. Уже тогда мы очень опасались за его здоровье и за выход из того тяжелого состояния. Сейчас ситуация, судя по сообщениям СМИ, повторилась, — прокомментировал пульмонолог ситуацию с Михалковым.

Еще один нюанс пневмонии — устойчивость многих вирусов и бактерий к антибиотикам, добавил врач. Чучалин объяснил, что при сильном поражени легочной ткани развивается так называемое шоковое легкое. Медики называют это респираторным дистресс-синдромом, которые имеет разные степени тяжести.

Академик также обратил внимание, что сейчас в России наблюдается подъем заболеваемости гриппом, кроме того, никуда не исчез и коронавирус. И в условиях ослабленного иммунитета человек особенно предрасположен к таким тяжелым пневмониям, подчеркнул специалист.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что глава СК Александр Бастрыкин поговорил с Михалковым по телефону, пожелав ему скорейшего выздоровления. Бастрыкин сказал режиссеру, что миллионы людей искренне переживают за него и желают доброго здоровья.