Врач рассказал об ошибках во время клинических испытаний «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/bdcf3a2c-6b9a-11eb-aa8b-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

В период клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» многие граждане совершали ошибочные действия при проведении теста на антитела перед прививкой. Во многом из-за этих ошибок вокруг препарата появился негативный информационный фон, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов.

Самый большой хаос был тогда, когда только начинались клинические исследования «Спутника V». Многие самостоятельно (без консультаций с медиками) побежали сдавать в федеральные коммерческие лабораторные сети тесты, не понимая, на какие именно антитела они проверяются. Большинство, к сожалению, сдавали тест на антитела к N-белку. Естественно, после введения вакцины, основанной на S-белке, в результате теста у них получался ноль. Кстати говоря, с этим связан большой пласт негативной информации, которая поступила потом в СМИ. Просто определяли не те антитела, — цитирует специалиста Life.

Ершов пояснил, что при подготовке к прививке нужно сделать анализ на те антитела, которые вырабатываются после укола. В случае с вакциной «Спутник V» это антитела IgG против S-белка. По словам медика, это позволит понять, целесообразна ли вакцинация. Кроме того, наличие антител в организме может стать поводом не делать прививку, чтобы не перевозбуждать иммунную систему и не спровоцировать её возможную неадекватную реакцию.

Эффективность вакцинации не должна вызывать сомнений ни у одного здравомыслящего человека. Однако к ней необходимо грамотно подготовиться и собрать информацию о состоянии своего здоровья. Главное — убедиться, что в организме нет инфекционных процессов или аллергических реакций.

Также специалист рассказал о соблюдении карантина во время прививки. Он напомнил, что вакцина состоит из двух компонентов, и для наибольшей эффективности стоит соблюдать карантинные меры не только до второго укола, но и в течение трёх-четырёх недель после него.

После первого укола антител вырабатывается не то количество, которое нужно, и даже после второго компонента организму нужно время, чтобы наработать достаточное количество антител, — пояснил Ершов.

Как ранее писал NEWS.ru, около 2,2 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Обе прививки сделали более 1,7 млн россиян. Об этом сообщил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии по научной работе Денис Логунов.