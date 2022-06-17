Врач рассказал об опасных свойствах крабовых палочек Врач Бергман: крабовые палочки могут ускорить процесс старения

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал о последствиях употребления в пищу крабовых палочек. По его словам, этот продукт может ускорить процесс старения человека. Об этом специалист поделился в своем блоге.

Как заявляет Бергман, на ухудшение состояния влияют пищевые добавки, содержащиеся в крабовом мясе, поскольку этот продукт проходит множество стадий обработки.

Крабовые палочки относятся к продуктам глубокой переработки. В них много химикатов: это всевозможные усилители вкуса и красители. Все эти вещества ускоряют процесс старения организма, — рассказывает он.

Также он отмечает, что подобным вмешательствам подвергаются сосиски и колбасы. Врач советует употреблять эти продукты не чаще двух раз в неделю, чтобы снизить риски осложнений.

С аналогичным заявлением ранее выступил доктор медицинских наук, директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Он указал, что крабовые палочки могут стать причиной сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и предупредил, что такие продукты нельзя есть каждый день. Однако если ими не злоупотреблять, то негативного влияния можно избежать. Достаточно просто делать паузы в такой еде, позволяя организму очиститься. Гинзбург рекомендует есть крабовые палочки не чаще одного-двух раз в две недели.