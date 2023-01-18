Врач рассказал об опасных последствиях бесконтрольного приема антибиотиков Врач Вялов: бесконтрольный прием антибиотиков опасен развитием клостридиального колита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к уничтожению большей части полезной микрофлоры в кишечнике, что дает возможность для размножения опасных бактерий клостридий и грибов, рассказал «Москве 24» врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, в таком случае возможно развитие клостридиального колита — его сложно вылечить и он может привести к летальному исходу. Размножение грибов может спровоцировать кандидоз кишечника, желудка, пищевода, полости рта и даже глаз. Помимо того, неконтролируемый прием антибиотиков может привести к токсическому поражению печени, добавил эксперт.

Если мы переборщили с антибиотиками, тогда всю микрофлору мы уничтожить, конечно, не сможем, это физически невозможно, но за счет того, что мы убьем большую часть полезных микробов в кишечнике, там начнут активно размножаться бактерии клостридии. Вот они опасны <...> Большое количество людей умирают от клостридиального колита просто из-за того, что опрометчиво относятся к антибиотикам и недооценивают возможные риски, — рассказал Вялов.

Врач отметил, что токсический гепатит из-за бесконтрольного приема антибиотиков может быть двух видов. В первом случае он развивается плавно и приводит к фиброзу печени, которая постепенно заменяется рубцовой тканью. В перспективе такой вариант развития гепатита приводит к циррозу, уточнил специалист. В другом случае возможен острый токсический гепатит — в таком случае необходима срочная реанимация, но пациентов не всегда удается спасти из-за сильного токсического воздействия на мозг и сердце, рассказал эксперт.

Гастроэнтеролог Юлия Алексеева ранее рассказала, что укрепить организм и избежать побочных симптомов при приеме антибиотиков можно за счет продуктов, в которых содержатся пробиотики и пребиотики. Врач пояснила, что пробиотики — это полезные бактерии, живущие в кишечнике, которые массово погибают на фоне приема антибиотиков. Они содержатся в квашеной капусте, соленых огурцах и кисломолочных продуктах. Пребиотики, служащие пищей для пробиотиков, есть в овощах и фруктах, отметила специалист.