Врач рассказал об опасности злоупотребления известными таблетками Кардиолог Закиев предупредил, что необоснованный прием аспирина грозит инсультом

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Аспирин эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако его необоснованный прием может вызвать проблемы со здоровьем, заявил «Газете.Ru» преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ кардиолог Вадим Закиев. По его словам, при использовании этого лекарства важно учитывать противопоказания.

Кардиологи и терапевты часто назначают пациентам аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он и другие антиагреганты (группа препаратов, препятствующих тромбообразованию) противопоказаны при активных язвенных поражениях и кровотечениях, — заявил он.

Нарколог Василий Шуров ранее рассказал об опасности употребления биологически активных добавок от похмелья, которые могут навредить здоровью. Он напомнил, что спиртное — интоксикант, который наносит удар по центральной нервной системе и печени. Нарколог Евгений Брюн также не советует лечить похмельный синдром алкоголем, а людям с болезнями желудка не рекомендует принимать аспирин.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать рака кишечника. По его словам, этот вид рака является одной из самых распространенных онкологий у женщин и мужчин. Чтобы снизить риски его возникновения, необходимо заниматься спортом. Также врач посоветовал принимать кальций с витамином D, аспирин и бисфосфонаты.